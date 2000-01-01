02.05 13:24 MIGnews.com

Трамп и Эрдоган надеются договорится

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Президент США, Дональд Трамп, как ожидается, посетит Турцию в июле, пишут турецкие СМИ.Газета Hurriyet сообщила, что время визита было согласовано по телефону между советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном и Ибрагимом Калином, пресс-секретарем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.На данный момент есть несколько спорных областей между двумя странами, которые являются членами НАТО. Главная это решение Турции о покупке ракетного комплекса С-400 у России, которое вызвало неодобрение американских чиновников. США пригрозили прекратить участие Турции в программе истребителей F-35, заявив, что истребители "слишком чувствительны", чтобы работать в тандеме с российской ракетной системой.Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турция рискует своим членством в НАТО, планируя приобрести эту систему.Турция, однако, отказалась отказаться от покупки. Эрдоган предложил создать совместную рабочую группу по ракетам С-400 Трампу, но президент США пока не согласился на это.Несмотря на спор, турецкие пилоты все еще проходят подготовку на истребителе F-35, и США планируют поставить четыре самолета в Турцию в октябре.Трамп и Эрдоган также должны обсудить торговые отношения. Президент Турции заявил, что обе страны надеются увеличить объем взаимной торговли до 75 миллиардов долларов США в год