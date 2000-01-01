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Трамп и Эрдоган надеются договорится | Фото:02.05 13:24   MIGnews.com

Трамп и Эрдоган надеются договорится

Президент США, Дональд Трамп, как ожидается, посетит Турцию в июле, пишут турецкие СМИ.

Газета Hurriyet сообщила, что время визита было согласовано по телефону между советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном и Ибрагимом Калином, пресс-секретарем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На данный момент есть несколько спорных областей между двумя странами, которые являются членами НАТО. Главная это решение Турции о покупке ракетного комплекса С-400 у России, которое вызвало неодобрение американских чиновников. США пригрозили прекратить участие Турции в программе истребителей F-35, заявив, что истребители "слишком чувствительны", чтобы работать в тандеме с российской ракетной системой.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турция рискует своим членством в НАТО, планируя приобрести эту систему.
Турция, однако, отказалась отказаться от покупки. Эрдоган предложил создать совместную рабочую группу по ракетам С-400 Трампу, но президент США пока не согласился на это.

Несмотря на спор, турецкие пилоты все еще проходят подготовку на истребителе F-35, и США планируют поставить четыре самолета в Турцию в октябре.

Трамп и Эрдоган также должны обсудить торговые отношения. Президент Турции заявил, что обе страны надеются увеличить объем взаимной торговли до 75 миллиардов долларов США в год


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