02.05 12:04 MIGnews.com

За деньги надо платить

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Израиль и США оказывают финансовое давление на Палестинскую автономию (ПА), где по-прежнему сильна оппозиция долгожданному мирному плану США и недовольство по поводу израильских санкций.Аналитики видят в резком сокращении американской помощи палестинцам за последний год попытку подвести их к плану, который, как обещает Вашингтон, будет иметь экономические выгоды, но, по прогнозам ПА, не одобрит палестинскую государственность.А во время успешной кампании по переизбранию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху его правое правительство ввело санкции, которые подтолкнули администрацию к финансовому кризису.В феврале Израиль объявил, что сократит на 5 процентов (примерно 190 миллионов долларов) налоговых поступлений, которые он ежемесячно передает Палестинской администрации от импорта с территорий. Вычтенная сумма представляет собой сумму денег, уплаченную администрацией, которая осуществляет ограниченное самоуправление на Западном берегу, семьям палестинцев, осужденным и заключенным в тюрьму Израилем за преступления, связанные с безопасностью, включая смертельные нападения на израильтян. Палестинцы приветствуют своих заключенных в тюрьму героев в борьбе за независимое государство, а их семьи - за поддержку.Президент ПА Махмуд Аббас отказался принимать частичные налоговые переводы из Израиля, заявив, что ПА имеет право на все деньги в рамках временных мирных соглашений.По словам Всемирного банка, если проблема не будет решена, дефицит финансирования палестинцев может превысить 1 миллиард долларов в 2019 году, что приведет к дальнейшей нагрузке на экономику, столкнувшуюся с уровнем безработицы в 52 процента.Уже столкнувшись с усталостью международных доноров, палестинцы получили тяжелый удар из-за сокращения администрацией Трампа в прошлом году сотен миллионов долларов помощи. В феврале Агентство США по международному развитию объявило о прекращении всякой помощи Западному берегу и Газе.