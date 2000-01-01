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02.04 15:24   MIGnews.com

Иран- Россия: Туризм без виз

По сообщениям ИРНА, посол Ирана в России Мехди Санаи и заместитель министра иностранных дел МИД России по консульским вопросам Евгений Иванов обсудили вопросы, связанные с консульским сотрудничеством.

Они указали нанеобходимость расширения консульского сотрудничества в соответствии с быстро растущей тенденцией двусторонних отношений.

Необходимость проведения экспертных встреч, создание новых консульств и оперативные шаги по объективизации общих экономических целей и решению проблем иранских граждан, проживающих в России, были среди других вопросов, обсуждавшихся между послом Ирана и заместителем министра иностранных дел России.

Как известно, в ходе визита Хасана Рухани в Москву президенты Ирана и России подписали 14 совместных документов, включая отмену визового режима для туристических групп, и в настоящее время идет процесс по их реализации.
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