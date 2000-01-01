02.03 16:33 MIGnews.com

Конфликт между Госдепом и Пентагоном из-за Турции

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Высокопоставленный чиновник Госдепартамента вступил в конфликт с Пентагоном из-за отправки дополнительной военной техники, чтобы помочь Турции в борьбе сирийскими правительственными войсками.Джеймс Джеффри, спецпредставитель США по взаимодействию с Сирией, настаивал на том, чтобы министерство обороны отправило батареи противоракетной обороны "Патриот" в Турцию, чтобы помочь ей отразить нападение сирийского правительства на сирийскую провинцию Идлиб. Но чиновники Пентагона обеспокоены глобальными последствиями шага, который они считают безрассудным.Внутренние разногласия являются иллюстрацией того, как США боролись за решение многолетнего многостороннего конфликта в Сирии, в который вовлечен целый ряд стран и террористических групп. Президент Дональд Трамп неоднократно пытался уменьшить роль Америки в стране с арабским большинством, лишь для того, чтобы согласиться на просьбы помощников не уйти полностью.Турция, член НАТО, попросила США разместить две батареи "Патриот" на своей южной границе. Джеффри, который также является бывшим послом в Турции, призывает Пентагон выполнить просьбу и потенциально создать бесполетную зону, сказал один из источников, знакомых с этим вопросом.Турция и США имеют историю отношений, когда дело доходит до Патриота. Из-за возражений Вашингтона в прошлом году Анкара получила передовую российскую систему противоракетной обороны С-400, которую США считают угрозой истребителю F-35 и противовоздушной обороне НАТО. США предложили Патриот в качестве альтернативы, но Турция привержена российской системе. В результате Вашингтон выгнал Турцию из программы F-35, для которой он был и клиентом, и производственным партнером.Соединенные Штаты надеются оказать срочную помощь Турции в провинции Идлиб в форме обмена информацией и оборудованием, сообщил высокопоставленный представитель госдепартамента в пятницу журналистам. Чиновник исключил «военные действия американских подразделений», но сказал, что «есть и другие способы поддержать их».