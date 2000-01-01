02.03 14:59 MIGnews.com

Египту нужен арабский фронт безопасности против Турции

Поделиться

Комментарии





Глава египетской разведки Аббас Камель начал официальную поездку по ряду арабских стран с целью подписания соглашений о безопасности с целью «противодействия растущему влиянию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в регионе.Местные СМИ цитировали источники в разведке, в которых говорилось, что египетская армия «отступала из Ливии», добавляя, что она «заставляет Турцию отказаться от своего влияния в Северной Африке».В последние недели Камель посетил Судан, Алжир и Марокко. В Судане он обсудил «отправку новых суданских бойцов в Ливию».Недавно сообщалось, что правительство Алжира во главе со своим новым президентом Абдельмаджидом Теббоуном проявило тревогу в связи с ситуацией в Ливии. 5 февраля министр иностранных дел страны Сабри Богадом встретился с ливийским командующим Халифой Хафтаром, чтобы обсудить кризис в стране.Камель обсудил «дружеские отношения Анкары с марокканским исламским движением« Справедливость и милосердие »». Камель еще предстоит посетить Тунис.Отношения с Турцией недавно обострились после того, как Анкара заявила, что создаст военную базу для поддержки основанного в Триполи признанного ООН правительства национального согласия (ГНА) во главе с Файесом Аль-Сарраджем.7 ноября Анкара и ГНА подписали два отдельных меморандума о взаимопонимании (МоВ), один о военном сотрудничестве, а другой - о морских границах стран Восточного Средиземноморья.