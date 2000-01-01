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Турция ожидает от НАТО конкретной поддержки. | Фото:02.03 13:56   MIGnews.com

Турция ожидает от НАТО конкретной поддержки.

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

По словам турецкого лидера, заявления о солидарности в рядах НАТО не должны оставаться на словах, а подтверждаться реальными и конкретными действиями.

«До тех пор, пока режим Асада продолжает атаки по населенным пунктам Идлиба, гуманитарный кризис в Сирии будет усугубляться. Давление беженцев у границы Турции сопряжено с ростом потока мигрантов и беженцев в страны Европы», - предупредил глава турецкого государства.

Он призвал мировое сообщество, в особенности страны Европейского союза, выполнять обязательства в вопросе миграционной сфере. «Нагрузка за беженцев должна быть справедливо распределена между странами. Турция ожидает от международной общественности поддержки по данному вопросу», - подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган напомнил также о том, что на турецкой территории на сегодняшний день находятся четыре миллиона беженцев и еще полтора миллиона скопились в приграничных районах Сирии.

Это проблема всего регионе и страны Европы должны выработать конкретные шаги по разрешению ситуации, подчеркнул турецкий лидер.


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