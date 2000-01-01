02.03 12:53 MIGnews.com
Представители ХАМАС отправились в Россию
Представитель контролирующего сектор Газа группировки Хазим Касым сообщил ИА «Анадолу», что делегация ХАМАС обсудит в Москве вопросы урегулирования палестино-израильского конфликта.
В повестке дня переговоров значится также план президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку.
Российская сторона будет информирована также о действиях Израиля против палестинцев на Западном берегу реки Иордан и восточном Иерусалиме, а также обстрелах сектора Газа.
«Надеемся, что переговоры с Россией внесут вклад в расширение международной поддержки палестинского вопроса», - сказал Касым.
Представители другого палестинского движения «Исламский джихад» накануне сообщили, что генсек организации Зияд аэ-Наххале получил приглашение от российской стороны.
Поделиться
Все по теме
Комментарии