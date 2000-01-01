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Представители ХАМАС отправились в Россию | Фото:02.03 12:53   MIGnews.com

Представители ХАМАС отправились в Россию

Представитель контролирующего сектор Газа группировки Хазим Касым сообщил ИА «Анадолу», что делегация ХАМАС обсудит в Москве вопросы урегулирования палестино-израильского конфликта.

В повестке дня переговоров значится также план президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку.

Российская сторона будет информирована также о действиях Израиля против палестинцев на Западном берегу реки Иордан и восточном Иерусалиме, а также обстрелах сектора Газа.

«Надеемся, что переговоры с Россией внесут вклад в расширение международной поддержки палестинского вопроса», - сказал Касым.

Представители другого палестинского движения «Исламский джихад» накануне сообщили, что генсек организации Зияд аэ-Наххале получил приглашение от российской стороны.


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