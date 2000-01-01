02.03 13:35 MIGnews.com

"Сами не знают, чего хотят"

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Как сообщает Financial Times, в опубликованном докладе комитета по иностранным делам палаты общин, утверждается, что "Британия - не враг России, и Лондону следует прекратить обвинять Владимира Путина в военных преступлениях в Сирии".Издание обращает внимание на другие аспекты доклада - в частности, на проблему компетентности сотрудников британского МИДа, курирующих отношения с Россией."По мнению депутатов, Уайтхолл потерял навыки общения с Россией. Всего 27% сотрудников департаментов, где требуются знания русского языка, способны общаться по-русски на необходимом уровне", - пишет Financial Times.Опрошенные изданием эксперты считают, что британскому министерству иностранных дел потребуется минимум десятилетие, чтобы восстановить свой экспертный потенциал и былую компетентность в отношении России и стран бывшего Советского Союза.