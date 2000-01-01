02.01 13:44 MIGnews.com

Из-за поддержки иранских боевиков, Ирак может стать изгоем

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Осада посольства США проиранскими протестующими в Багдаде продолжалась чуть более дня, но аналитики предупреждают, что это может иметь долгосрочные последствия для сложного сектора безопасности Ирака и дипломатических связей.Багдад изо всех сил пытался сохранить неустойчивый баланс между своими союзниками Тегераном и Вашингтоном, поскольку напряженность усилилась после выхода США из ядерного соглашения 2015 года с Ираном.Региональное соперничество частично отыгрывалось силами безопасности Ирака: США подготовили воинские части и элитные войска, в то время как Иран помогал силам Хашеда аш-Шааби.Во вторник сотни сторонников Хэшида штурмовали Зеленую зону строгого режима и осадили посольство США.Легкость, с которой они пронеслись мимо прошедших подготовку в США сил, продемонстрировала доминирование Хашеда в Ираке, сказал Харит Хасан, эксперт Центра Карнеги на Ближнем Востоке.«Военно-политическая фракция навязывала свою волю всем и управляла всеми решениями», - написал он.В результате, по его прогнозу, «этот новый год станет началом бедных лет в Ираке, приведших к его изоляции».Отметим, что США уже отказались пригласить премьер-министра Ирака Аделя Абделя Махди в Вашингтон, потому что американские чиновники считали его «слишком близким» к Ирану.В последние месяцы США также занесли в черный список множество иракских политических деятелей, хэшированных подразделений и даже банков и предложили наложить санкции на десятки других.«Ирак рискует стать государством-изгоем, изолированным от остального мира, такого как Венесуэла, Северная Корея и так далее», - сказал AFP высокопоставленный иракский дипломат. Драматические сцены во вторник в посольстве вызвали сравнение как с кризисом заложников в посольстве США в Тегеране в 1979 году, так и со смертельным нападением в 2012 году на консульство США во втором городе Ливии Бенгази.«Изоляция, дипломатические и экономические санкции, отсутствие доверия - вот что произошло с иранским, сирийским и ливийским режимами, а также со старым иракским режимом», - сказал иракский эксперт Хишам аль-Хашеми,- сообщает AFP.