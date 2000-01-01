02.01 10:28 MIGnews.com

Сторонники ФАТХа провели митинг в Газе

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Тысячи сторонников движения "Фатх", соперничающего с правящим в Газе ХАМАС, провели в среду редкое собрание в анклаве в ознаменование 55-летия партии.Размахивая желтыми флагами ФАТХ, его сторонники со всей территории, собрались в городе Газа, чтобы отпраздновать движение, основанное покойным Ясиром Арафатом.Некоторые держали фотографии двух бывших и нынешних политических лидеров. ФАТХ на Западном берегу в прошлом году отменил свое юбилейное мероприятие после того, как десятки его сторонников были арестованы властями ХАМАСа.По словам лидера ХАМАС, министерство внутренних дел в Газе разрешило провести митинг в среду."Мы согласились провести эти торжества на улице Аль-Вехда для ФАТХ, чтобы отстоять единство палестинского народа", - сказал он AFP, на условиях анонимности."Это референдум о государственной поддержке ФАТХ и руководства Абу Мазена", - добавил он,Исламистское движение ХАМАС захватило контроль над Газой у Аббаса в 2007 году, и обе стороны остались расколотыми, а палестинский президент базируется в Рамалле. Палестинские выборы не проводились с 2006 года, кроме местных опросов, но недавно Аббас подтолкнул к голосованию.ХАМАС призвал к президентскому указу, устанавливающему дату выборов, но Аббас сказал, что хочет, чтобы Израиль сначала гарантировал, что голосование может состояться в восточном Иерусалиме."Мы не примем выборы без Иерусалима и без нашего народа ... Иерусалим является столицей нашего государства, и он не подлежит продаже или переговорам", - заявил Аббас в своем выступлении на митинге. Израиль оккупировал Восточный Иерусалим в 1967 году, а затем аннексировал его, что никогда не признавалось международным сообществом.Палестинцы считают Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства, но Израиль объявил весь город своей неделимой столицей. Аббас ранее неоднократно обещал провести выборы, но безрезультатно.