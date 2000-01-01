02.01 12:21 MIGnews.com

Опять "длинная рука" Москвы

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"Берегись внутреннего врага" - статья с таких заголовком появилась в Daily Mail, - сообщает Би-би-си. Издание приводит слова заместителя министра внутренних дел Бэна Уоллеса о том, что Россия пытается завербовать сотрудников британского правительства и армии.Уоллес отмечает, что попытки завербовать людей в упомянутых структурах предпринимают и террористические группы, действующие на территории Британии."Предатели существуют. Мы должны быть постоянно на чеку, потому что внутренние враги есть, - сказал Уоллес накануне изданию Sunday Times. - Внутренняя угроза, как мы можем ее назвать, существует, ее можно использовать, и определенные люди пытаются сделать это прямо сейчас. Когда проникнуть с главного входа сложно, они пытаются найти кого-то внутри".Эти замечания замминистра МВД, преподносятся прессой Великобритании, как нечто неожиданное и новое.На самом деле в мире идет постоянная деятельность разведок разных стран по «вызнаванию» секретов государств, как дружеских так и не очень.Поэтому ничего нового и сверхъестественного в деятельности российской разведки нет.Уоллес считает, что сейчас наибольшую угрозу для Великобритании представляют кибератаки.По данным Уоллеса, на территории Британии работает более 100 разведчиков из разных стран. Коррупция является их оружием по отношению к британской системе и ее гражданам, сказал он.