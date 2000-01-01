01.12 18:15 MIGnews.com

Турция против присутствия французских военных в Сирии

Поделиться

Все по теме

Комментарии





"Франция не имеет права размещать военных в Сирии. Французских военных не приглашал в Сирию и режим Башара Асада", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган в Университете Мармара в Стамбуле. назвал незаконным присутствие французских военных в Сирии.Он назвал незаконным присутствие французских военных в Сирии.По мнению Эрдогана, Франция также не вправе принимать решения по членству Турции в НАТО. "Кто дал Парижу право обсуждать эту тему?", - сказал турецкий лидерПрезидент Турции раскритиковал и непосредственно президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего о "смерти мозга НАТО". "Обращаюсь к президенту Франции и скажу то же самое на саммите НАТО. Макрону самому следует обратиться к врачу на предмет смерти мозга", - сказал Эрдоган.Отметим, что Эрдоган предупредил, что если в «допустимые сроки» не будет устранена угроза безопасности Турции с сирийской территории, то турецкая армия перейдет к решительным действиям. "Мы полны решимости по данному вопросу", - сказал турецкий лидер.