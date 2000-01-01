Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Турция против присутствия французских военных в Сирии | Фото:01.12 18:15   MIGnews.com

Турция против присутствия французских военных в Сирии

"Франция не имеет права размещать военных в Сирии. Французских военных не приглашал в Сирию и режим Башара Асада", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган в Университете Мармара в Стамбуле. назвал незаконным присутствие французских военных в Сирии.

Он назвал незаконным присутствие французских военных в Сирии.

По мнению Эрдогана, Франция также не вправе принимать решения по членству Турции в НАТО. "Кто дал Парижу право обсуждать эту тему?", - сказал турецкий лидер

Президент Турции раскритиковал и непосредственно президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего о "смерти мозга НАТО". "Обращаюсь к президенту Франции и скажу то же самое на саммите НАТО. Макрону самому следует обратиться к врачу на предмет смерти мозга", - сказал Эрдоган.

Отметим, что Эрдоган предупредил, что если в «допустимые сроки» не будет устранена угроза безопасности Турции с сирийской территории, то турецкая армия перейдет к решительным действиям. "Мы полны решимости по данному вопросу", - сказал турецкий лидер.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:06
Арабы готовили теракт в День независимости "во имя ISIS"
17:47
На Amazon появились рождественские игрушки с концлагерем
17:35
Опрос: израильтяне винят Нетаниягу в политическом тупике
17:12
"Убей евреев": подростки избили пожилого раввина в Лондоне
16:52
ВВС Великобритании перехватили самолет из Тель-Авива
16:40
Ирак: парламент поддержал отставку премьера
16:19
Количество солдат-харедим в ЦАХАЛ резко сократилось в 2018
16:06
INSTEX пополнился новыми европейскими странами
16:00
Израильтянин предстанет перед судом в Иордании
15:32
Иордания провела маневры, имитирующие войну с Израилем
15:26
ЦАХАЛ начал массовый набор новобранцев
15:10
KFC возвращается в Израиль в четвертый раз
15:06
Уда о новом еврейском квартале в Хевроне: опасный шаг
14:44
Нетаниягу встретится с Помпео: названа дата
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus