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ХАМАС готов взять власть в Иудее и Самарии | Фото:01.12 11:50   MIGnews.com

ХАМАС готов взять власть в Иудее и Самарии

Как пишет Барух Едид для TPS, Палестинская администрация (ПА) быстро приближается к объявлению о выборах, и ожидается, что ХАМАС получит власть в Иудее и Самарии после получения контроля над сектором Газа при поддержке и финансировании Катара.

Ожидается, что глава ПА Махмуд Аббас объявит даты выборов в Законодательный совет и председательство в ближайшие дни после того, как он вернется из визита в Катар, после согласия ХАМАСа о проведении выборов и после принятия Аббасом условий для выборов.

Отметим, что Катар сыграл важную роль в оказании влияния на ХАМАС для участия в выборах на условиях Аббаса и выделил 25 миллионов долларов на финансирование выборов

Недавние опросы показывают, что ХАМАС значительно опережает другие группировки.

Катар является главным сторонником и спонсором Братьев-мусульман на Ближнем Востоке, ответвлением ХАМАСа.

Последние выборы в Законодательный совет состоялись в январе 2006 года, когда ХАМАС получил большинство в Совете. Аббас находится на своем посту с 2004 года, и выборы должны были состояться в 2011 году согласно закону ПА, но Аббас отменил их.


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