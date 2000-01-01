01.12 10:42 MIGnews.com

Иран объявляет о совместных учениях с Россией и Китаем

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Хоссейн Ханзади, командующий военно-морским флотом Ирана, заявил на пресс-конференции, что Иран будет проводить совместные военно-морские учения с Ираном и Россией в Индийском океане. Командующий военно-морскими силами Ирана объявил о совместных военно-морских учениях Ирана, Китая и России в Индийском океане в связи с ростом напряженности в отношениях с США и странами Персидского залива.На пресс-конференции контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил журналистам, что морское подразделение иранских военных будет проводить совместные учения вместе с китайскими и российскими военно-морскими силами в южных водах в Индийском океане, и сказал, что еще одно учение может пройти до конца года.Учения организованы в соответствии с рекомендациями военно-морского симпозиума в Индийском океане (IONS). Согласно официальным заявлениям, они преследуют цель повышения безопасности в южной части Индийского океана в координации с постоянными военно-морскими миссиями.Ханзади заявил, что первоначальные планы этих учений были составлены, и что все военные находились в режиме ожидания.На тему готовности Ирана к противодействию международным угрозам он сказал, что «Вооруженные силы Ирана обладают очень высокими возможностями, а Соединенные Штаты не имеют смелости для прямой конфронтации с Ираном, и именно поэтому они использует доверенных лиц, таких как террористические группы, для достижения своих целей».В августе 2018 года Иран провел крупные военные учения в Персидском заливе.Отметим, что эти учения направлены на то, чтобы продемонстрировать способность Ирана закрыть стратегический нефтяной перевалочный канал, поскольку напряженность в отношениях с США продолжает усиливаться после того, как президент Дональд Трамп отошел от ядерной сделки 2015 года с Ираном и возобновил санкции в отношении Тегерана.