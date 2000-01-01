01.11 20:28 MIGnews.com

Новые санкции против Ирана

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В четверг Соединенные Штаты продлили санкции против Ирана, нацеленные на строительный сектор, Санкции также будут нацелены на «четыре стратегических материала, которые используются в связи с ядерными, военными или баллистическими ракетными программами Ирана».Госсекретарь США Майк Помпео ввел санкции после того, как строительный сектор был определен как «контролируемый прямо или косвенно Корпусом стражей исламской революции (КСИР)», заявила пресс-секретарь Госдепа, Морган Ортагус.Напряженность Ирана в отношениях с Соединенными Штатами резко обострилась с тех пор, как президент США Дональд Трамп в прошлом году вышел из иранского ядерного соглашения и начал восстанавливать санкции.Тегеран нанес ответный удар, приостановив выполнение своих обязательств по ядерной сделке.Последние санкции «помогут сохранить надзор за гражданской ядерной программой Ирана, уменьшат риски распространения ядерного оружия, ограничат способность Ирана сократить свое «время прорыва» до ядерного оружия и не позволят режиму воссоздать объекты важные для этих целей», - сказала Ортагус.Отметим, что, по словам Ортагус, решение о продолжении ограничений на ядерную программу Ирана дает США дополнительные полномочия «предотвращать приобретение Ираном стратегических материалов для КСИР, его строительного сектора и его программ распространения».