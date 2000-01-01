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Зачем ПА нужен сухопутный порт | Фото:01.11 18:20   MIGnews.com

Зачем ПА нужен сухопутный порт

Глава Главного управления по гражданским делам ПА Хусейн аль-Шейх обсудил вопрос о создании сухопутного порта на Западном берегу во время встречи с частным сектором в Рамалле. Сухопутный порт будет получать товары, поступающие на палестинские территории, из израильских портов.

«Есть израильский вариант соглашение о создании этого порта, но на их условиях, которое до сих пор задерживало его создание», - сказал Шейх.

Он добавил, что Израиль разрешит ввоз только определенных товаров. Палестинская сторона отвергла это и потребовала таможенного оформления всех товаров, ввозимых палестинскими торговцами в этот порт.

Эта проблема не нова. Палестино-израильское соглашение о создании этого порта в сентябре 2012 года также закончилось неудачей и без соглашения о местонахождении порта.

На этот раз, однако, Шейх сказал, что, если порт будет создан, он будет находиться в городе Тарквия, где находится Палестинское управление по управлению промышленными зонами и свободными зонами (PIEFZA), и будет связано с промышленной зоной Tarqumiyah.

Глава PIEFZA Али Шаат сказал, что власти принимают меры для создания порта в промышленной зоне в Tarqumiyah. Портовая зона будет состоять из трех секций: заводов, сухопутной портовой зоны и логистической зоны, обслуживающей обе стороны. Промышленная зона будет полностью финансироваться Китаем.

Абдо Идрис, глава Торгово-промышленной палаты Хеврона, сказал, что порт станет шагом вперед для палестинской экономики.

«Создание порта означает реальное экономическое отделение от Израиля», - сказал Идрис.

Отметим, что между требованиями о создании полностью суверенного палестинского сухопутного порта на Западном берегу и улучшенными условиями для экспортных соглашений в Израиль остаются сотни нерешенных экономических проблем. Предполагалось, что такие вопросы будут урегулированы Парижским протоколом, подписанным в 1994 году, однако они открыты для обсуждения, поскольку палестинцы требуют внесения в них поправок.


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