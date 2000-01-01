01.11 16:15 MIGnews.com

США возобновили патрулирование «нефтяных полей» в Сирии

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Военнослужащие американской армии возобновили патрулирование района нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии вблизи зоны проведения операции «Источник мира».Военные армии США на пяти бронетранспортерах и двух пикапах провели патрулирование 40-километровой зоны между районами Румейлан и Кахтания в шести километрах от сирийско-турецкой границы.Патрулирование района месторождений в районе Кахтания на востоке провинции Камышлы было приостановлено американцами сразу после начала операции «Источник мира».Другой нефтеносный район Сирии - Румейлан расположен в 15-20 километрах от иракской границы. На американской военной базе в Румейлане дислоцировано более 100 военнослужащих.На прошлой неделе США сообщили, что усилят военное присутствие в районе нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. После этого в Дейр-эз-Зор из Ирака были переброшены американские военные.