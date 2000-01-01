Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Энергетический крючок | Фото: Pixabay01.08 15:11   MIGnews.com

Энергетический крючок

Военные объекты США в Европе оказались в зависимости от поставок энергоресурсов из России, пишет обозреватель The National Interest Констанс Дурис. При этом американские политики убеждены, что военные базы Соединенных Штатов за рубежом следует оборудовать резервными источниками энергии, чтобы обезопасить себя на случай, если Москва вдруг решит прекратить поставки энергоносителей в европейские страны.

Как отмечает издание, на юго-западе Германии находится американская авиабаза Рамштайн, которая является крупным стратегическим военно-транспортным узлом с 56 тыс. человек. Эта база служит штаб-квартирой для ВВС США в Европе и Африке и для объединённого командования ВВС НАТО. При этом, согласно данным оборонного логистического агентства Пентагона, почти 40% нефти, используемой на военных объектах в Германии, поставляется из России.

Таким образом, функционирование американских оборонных объектов в Европе зависит от российских энергоносителей. И если бы Россия решила "удерживать свои поставки энергоресурсов в качестве заложников", как она это сделала с Украиной в 2006-м и 2008 году, то не только у Германии возникли бы проблемы с энергообеспечением граждан. Американские объекты и операции также оказались бы под угрозой.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:18
Корбин извинился за сравнение Израиля с нацистской Германией
16:13
Ортодоксы рассказали, как Нетаниягу купил их поддержку
15:55
WSJ: Израиль нанес удар по позициям иранских боевиков
15:45
Десятки раввинов подписали открытое письмо в поддержку ЛГБТ
14:55
Газета раскритиковала, но не удалила шарж с "Биби-свиньей"
14:36
Британия даст палестинцам 50 млн. долларов
14:25
Стали известны убийцы российских журналистов в Африке
14:02
"Нет Захалка, Израиль - не государство арабского народа"
13:38
Израиль шпионил за сотрудником Amnesty International
13:28
ЕК опасается кибератак в период парламентских выборов
13:16
Грабители умчались на катере с сокровищами шведской короны
12:58
Сборная Ирака впервые сыграет в футбол в Рамалле
12:44
Эрдоган не смирится с "сионистской ментальностью" США
12:23
Швеция: Совбез ООН никак не мирит Израиль с палестинцами
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus