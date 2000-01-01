01.08 15:11 MIGnews.com

Энергетический крючок

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Комментарии

Военные объекты США в Европе оказались в зависимости от поставок энергоресурсов из России, пишет обозреватель The National Interest Констанс Дурис. При этом американские политики убеждены, что военные базы Соединенных Штатов за рубежом следует оборудовать резервными источниками энергии, чтобы обезопасить себя на случай, если Москва вдруг решит прекратить поставки энергоносителей в европейские страны.Как отмечает издание, на юго-западе Германии находится американская авиабаза Рамштайн, которая является крупным стратегическим военно-транспортным узлом с 56 тыс. человек. Эта база служит штаб-квартирой для ВВС США в Европе и Африке и для объединённого командования ВВС НАТО. При этом, согласно данным оборонного логистического агентства Пентагона, почти 40% нефти, используемой на военных объектах в Германии, поставляется из России.Таким образом, функционирование американских оборонных объектов в Европе зависит от российских энергоносителей. И если бы Россия решила "удерживать свои поставки энергоресурсов в качестве заложников", как она это сделала с Украиной в 2006-м и 2008 году, то не только у Германии возникли бы проблемы с энергообеспечением граждан. Американские объекты и операции также оказались бы под угрозой.