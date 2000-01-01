01.06 21:09 MIGnews.com

Сауды и Израиль ведут переговоры о проблеме Храмовой Горы

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Согласно публикации в Jerusalem Post, Саудовская Аравия и Израиль ведут переговоры, с целью позволить представителям Саудовской Аравии присоединиться к исламскому религиозному фонду Вакф, который контролирует Храмовую гору и Аль-Аксу, согласно сообщению, опубликованному в понедельник Израилем Хайом.«Это деликатные и секретные дискуссии, проводимые с двусмысленностью и низкой интенсивностью с небольшой группой дипломатов и высокопоставленных чиновников из Израиля, США и Саудовской Аравии в качестве переговоров по продвижению Соглашения века», - сказали высокопоставленные саудовские дипломаты.В то время как Иордания ранее решительно возражала против любых изменений в составе вакфа, в последние месяцы их позиция изменилась после того, как Турция втянулась в восточный Иерусалим и Храмовую гору.После столкновений вокруг комплекса Ворот Милосердия и попытки установить металлоискатели на Храмовой горе Иордания назначила палестинских представителей в Вакф. Палестинские представители начали позволять турецким организациям действовать на Храмовой горе, создавая фонды, на которые правительство Турции выделяет десятки миллионов долларов, согласно изданию Израиль Хайом .Из-за усиления турецкого влияния иорданцы заявили Израилю и США, королевство готово смягчить свою позицию в отношении разрешения представителей Саудовской Аравии в Вакфе. Добавление представителей Саудовской Аравии произойдет при соблюдении определенных условий, которые не повлияют на уникальную позицию, занимаемую Иорданским королевством на Храмовой горе, и если Саудовская Аравия предоставит миллионы долларов в качестве вклада в исламские фонды, действующие в Восточном Иерусалиме и Храмовой горе. и оказать дипломатическое и политическое давление, чтобы вывести турецкие организации из этого района.Арабский дипломат сказал Израиль Хайом, что если иорданцы позволят Турции действовать на Храмовой горе, не вмешиваясь, Иордания "останется только" на бумаге "в своем определении особого положения управления святыми местами ислама. Им нужны деньги и влияние Саудовской Аравии с целью остановить [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана ».Дипломат добавил, что Израиль и США заинтересованы в поддержке со стороны Саудовской Аравии, чтобы продвинуть сделку века и процесс аннексии. «Кроме того, Саудовская Аравия приносит с собой поддержку ОАЭ и Бахрейна», - сказал дипломат.