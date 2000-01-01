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США: запрет инвестиций в фирмы, связанные с армией Китая 01.06 20:32   MIGnews.com

США: запрет инвестиций в фирмы, связанные с армией Китая

 

 

Группа республиканских законодателей планирует представить на этой неделе закон, запрещающий американцам инвестировать в иностранные оборонные компании, связанные с вооруженными силами Китая,  который является последним в ряду мер, направленных на ограничение финансирования США для Китая.

Представители группы Майк Галлахер, Джим Бэнкс и Даг Ламальфа планируют внести законопроект, который потребует от министра финансов Стива Мнучина предоставить Конгрессу отчет, в котором перечислены иностранные оборонные компании, которые имеют «существенные контракты, связи или поддержку» с китайскими военными.

Через шесть месяцев после публикации отчета американские компании и граждане должны будут отказаться от этих фирм, и им будет запрещено делать в них новые инвестиции.

«С одной стороны, Конгресс просит налогоплательщиков помочь в развитии наших вооруженных сил, чтобы мы могли конкурировать с Китаем. С другой стороны, крупные инвестиционные фонды США сбрасывают доллары США в военно-промышленную базу Китая », - говорится в заявлении Бэнкса. «Мы должны положить конец нашему когнитивному диссонансу и прекратить финансирование роста нашего главного глобального противника».

Этот шаг был сделан после того, как правительство США начало расширять свою торговую и технологическую борьбу с Пекином на рынки капитала, поскольку связи между конкурирующими странами испортились из-за происхождения смертоносного коронавируса.

В то время как не было сразу ясно, поддержат ли демократы или другие республиканцы законопроект, антикитайские настроения в Капитолии усиливаются после того, как Китай попытался обуздать независимость Гонконга. И возглавляемая демократами Палата представителей, и контролируемый республиканцами Сенат одобрили закон о наказании высшего китайского чиновника за нарушения прав человека в отношении уйгурских мусульман.

В пятницу президент Дональд Трамп заявил, что его администрация будет изучать способы защиты американцев от рисков инвестирования в китайские компании, усиливая давление на фирмы в соответствии с американскими правилами бухгалтерского учета и раскрытия информации.

Ранее в этом месяце Сенат принял закон, который может помешать некоторым китайским компаниям размещать свои акции на биржах США, если они не будут следовать стандартам аудита и нормативных актов США.


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