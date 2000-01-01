01.06 21:05 MIGnews.com

Парламент Австрии: Хизбалла - террористическая организация

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В пятницу австрийские законодатели принял резолюцию, призывающую называть ливанскую Хизбаллу «террористической организацией».Резолюция, которая была принята единогласно, призвала правительство принять меры против группировки и ее сторонников и изменить ее политику, которая различает военное и политическое крыло организации.Парламент также призвал администрацию канцлера Себастьяна Курца выступить на уровне ЕС, чтобы обозначить Хезболлу как «террористическую организацию».Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази вчера приветствовал это решение, выразив надежду, что Австрия примет парламентское решение и присоединится к « Великобритании , Германии и Нидерландам, которые признали Хезбаллу в целом террористической организацией».«В результате этого решения, как и аналогичных решений, принятых в Европе в последние месяцы, министры иностранных дел вели значительную дипломатическую работу по борьбе с« Хезболлой »на международной политической арене», - пояснил он.В прошлом месяце Германия приняла резолюцию, запрещающую любую деятельность "Хезболлы" на своих территориях, и определила все группировку как "террористическую группу"