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01.06 20:01   MIGnews.com

Коронавирус в ПА: Сотни детей - жертвы жестокого обращения 

Как сообщает Аль-Монитор, с тех пор, как 5 марта на территории ПА было объявлено чрезвычайное положение , палестинское правительство приняло ряд мер, включая блокировку, для сдерживания вспышки коронавируса. К ним относятся закрытие пограничных переходов и учебных заведений, а также предотвращение передвижения людей в мухафазах, деревнях и лагерях беженцев.

Правительство требовало, чтобы граждане оставались дома. Эта превентивная мера, хотя и имеет важное значение в борьбе с новым вирусом, была вредна для многих детей, подвергшихся насилию во время пандемии.

Министр социального развития Палестины Ахмад Мадждалани  заявил 13 мая, что его министерство оказывало консультативные и психологические услуги 610 детям, которые подвергались насилию на Западном берегу в последние два месяца.

Мадждалани сказал, что с детьми и их семьями связались по телефону, и что семьи получили инструкции о том, как обращаться с детьми.

По словам Мадждалани, 47,5% детей, подвергшихся насилию - в возрасте 6-12 лет, тогда как дети в возрасте от 16 до 18 лет составляют 13,5% случаев.


Асем Хамис, директор генеральной дирекции по вопросам семьи и детства Министерства социального развития, сказал, что 59,2% дел, связанных с жестоким обращением с детьми, которые они рассматривали, были расположены в городах, 34,5% в деревнях и 6,3% в лагерях беженцев.

Комментируя формы насилия, он сказал, что в большинстве случаев это халатность и жестокое обращение, за которыми следуют сексуальная и экономическая эксплуатация и сексуальное насилие. Он отметил, что большинство из этих нарушений происходили дома.


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