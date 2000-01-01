01.06 18:58 MIGnews.com

Проиранские боевики нацелены на север Сирии

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Sky News Аравия заявляет, что силы, поддерживаемые Тегераном, подверглись бомбардировке ночью возле Ракки, не уточнив, кто стоял за ударамиКак утверждает издание неизвестные самолеты подвергли бомбардировке поддерживаемых Ираном боевиков на севере Сирии в предрассветные часы в воскресенье утром.Согласно сообщению в Абу-Даби, силы, связанные с Тегераном, были атакованы в районе Ракка.На веб-сайте не было указано, кто стоял за авиаударом, о котором сообщалось, и при этом он не предоставил информацию о том, что конкретно было затронуто во время атаки.Предполагаемый авиаудар произошел после затишья в сообщениях о действиях Израиля в Сирии.16 мая семь поддерживаемых Ираном боевиков были убиты в результате авиаударов неопознанным самолетом в восточном сирийском городе Букамал недалеко от иракской границыОмар Абу Лайла, европейский активист из восточной сирийской провинции Дейр-эль-Зур, подтвердил, что в это время, был нанесен удар по поддерживаемым Ираном иракским боевикам в этом районе, но не сказал точно о жертвах. По словам Обсерватории и Абу-Лайлы, удары начались через несколько дней после того, как в район было доставлено подкрепление из Ирака.Абу Лайла, управляющий сайтом Deir Ezzor 24, который сообщает о новостях в приграничной зоне, сказал, что Израиль, скорее всего, стоял за нападением, но не представил никаких доказательств.По данным Обсерватории, в прошлом месяце было несколько сообщений о предполагаемых израильских ударах в Сирии, в том числе 4 мая , в результате которых погибли 14 поддерживаемых Ираном боевиков.По материалам АП и ТОИ