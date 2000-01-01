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Евровидение под Железным куполом 01.05 17:30   MIGnews.com

Евровидение под Железным куполом

Террористические группировки Газы предупредили, что «разрушат Евровидение», если Израиль нарушит соглашения. После чего в стране были развернуты батареи противовоздушной обороны, которые разместились по всей стране в условиях возобновившейся напряженности в Газе.

Ливанская газета Al Akhbar сообщила в среду, что в условиях обострения напряженности в отношениях между Израилем и сектором Газа палестинские группировки в прибрежном анклаве предупреждают, что невыполнение неофициальных соглашений приведет к усилению поджогов в приграничном регионе и ракет, запущенных по Тель-Авиву, которые «разрушат Евровидение».
Неназванные источники сообщили газете, что эскалация, вероятно, вызвана «проволочками Израиля в достижении понимания спокойствия по отношению к палестинским группировкам».

Египет, Организация Объединенных Наций и Катар недавно заключили соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом, которые, как сообщают СМИ, включают прекращение насилия, исходящего из Газы, в обмен на то, что еврейское государство ослабило некоторые ограничения на передвижение людей и товаров в и из прибрежного анклава. ХАМАС, исламистская террористическая группа, стремится уничтожить Израиль.

Al Akhbar процитировал источники как предупреждение, что «область, прилегающая к Сектору Газа, подвергнется дальнейшему поджогу, и в ближайшем будущем давление со стороны Сектора Газа возрастет настолько, что разрушит Конкурс Песни Евровидение», который должен состояться. в Израиле через две недели.

Они также пригрозили, что по Тель-Авиву, где должен проводится международный конкурс вокалистов, может произойти больше «ошибочных» ракетных ударов, что является насмешливой ссылкой на предыдущие ракеты, которые были выпущены в сторону города, которые, как утверждается, были выпущены по ошибке.

Во вторник израильские военные развернули батареи противоракетной обороны «Железный купол» по всей стране после ракетного обстрела из Газы прошлой ночью и перед тем, что, как ожидается, станет чувствительным в ближайшие несколько недель.

Ранее в тот же день израильские силы обороны обвинили поддерживаемый Ираном палестинский исламский джихад в стрельбе ракетой поздно вечером в понедельник, которая приземлилась в нескольких километрах от побережья.

Во вторник утром АО Израиля заявила, что террористическая группа «Исламский джихад» накануне преднамеренно выпустила ракету из северной части сектора Газа в прибрежные районы Израиля, чтобы сорвать продолжающиеся усилия по поддержанию прекращения огня. – сообщает The times of Israel.


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