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Иран обещает поставить США на колени 01.05 11:09   MIGnews.com

Иран обещает поставить США на колени

Как сообщают СМИ, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что «Заговор США о сворачивании экспорта иранской нефти до нуля никогда не будет реализован. Он подчеркнул, что иранская нация «поставит Америку на колени».

В своей речи, посвященной памяти иранских рабочих, Рухани сказал, что Иран продолжит экспортировать сырую нефть, несмотря на давление со стороны США.

Президент подчеркнул, что Исламская Республика никогда не позволит США принять «неправильное» решение довести экспорт нефти до нуля, заявив, что в ближайшие месяцы Вашингтон поймет, что Иран будет продолжать экспортировать нефть.

«Они (США) могут закрыть двери для нас в одном направлении, но не только одна дверь… поскольку есть еще шесть (другие) двери, и мы продолжим энергично экспортировать нефть», - подчеркнул он.

«США стремятся снизить доходы страны (Ирана) в иностранной валюте путем введения жестоких санкций, поскольку основным источником дохода в иностранной валюте всегда была продажа нефти, (газа) конденсатов и определенных отраслей, связанных с добычей нефти и газа. ," добавил он.

Подчеркнув необходимость стимулирования производства в Иране и увеличения экспорта ненефтяных продуктов, президент заявил, что иранская нация не позволит США достичь своих целей и что Иран обязательно поставит США на колени.
Как известно, президент США Дональд Трамп «решил не переиздавать» отказы в отношении санкций против стран, импортирующих иранскую нефть, после истечения срока их действия в 2-го мая.


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