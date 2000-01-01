01.05 10:42 MIGnews.com

Судьба Сирии решается в Идлибе

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Соединенные Штаты во вторник призвали Россию выполнить свои обязательства и положить конец "эскалации" в северо-западном регионе Идлиб в Сирии после того, как наблюдатель заявил, что в результате воздушных ударов погибли 10 мирных жителей.«Насилие должно прекратиться. Соединенные Штаты вновь заявляют, что любая эскалация насилия на северо-западе Сирии приведет к дестабилизации региона», - заявила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.«Мы призываем все стороны, включая Россию и сирийский режим, выполнить свои обязательства по предотвращению крупномасштабных военных действий, вернуться к деэскалации насилия в этом районе и обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ для преодоления гуманитарной катастрофы. созданный продолжающимся насилием ", сказала она.Идлиб находится под контролем бывшего филиала «Аль-Каиды» в одном из последних районов, которые президент Башар Асад не отнял в своей кампании, поддерживаемой Россией, чтобы подавить восстание против его правления.Россия и Турция, которые поддерживают сирийских повстанцев, в сентябре договорились о создании буферной зоны для предотвращения потенциально разрушительного наступления в Идлибе и близлежащих регионах, где проживает около трех миллионов человек.Обозреватели считают, что ситуация вокруг Идлиба может стать камнем преткновения о который споткнется намерение сторон конфликта избежать значительных жертв и сохранить целостность страны.