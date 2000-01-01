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Израиль изымает у ХАМАС 4 миллиона долларов | Фото:01.03 12:10   MIGnews.com

Израиль изымает у ХАМАС 4 миллиона долларов

Как сообщает ИА Тазпит, министр обороны Израиля Нафтали Беннетт подписал приказ об аресте 4 миллионов долларов, которые были переданы из Ирана террористической организации ХАМАС в секторе Газа.

Эти средства предназначались для «развития террористической инфраструктуры ХАМАСа в Газе, включая производство оружия и выплаты активистам организации, и были получены от иранского правительства, выступающего против Государства Израиль», заявило министерство обороны.

Приказ Беннетта был нацелен на компанию по обмену валюты Газан-Эльмахадон, владельцем которой является бизнесмен Зухир Шамла и его семья.

Шамла заменил Ахмада Худри, главного «обменника» денег ХАМАСа, который был близок с лидером ХАМАСа Яхья Синвар и который был ликвидирован ЦАХАЛом в мае 2019 года.

Этот приказ позволяет Израилю действовать против Шамлы и его семьи во всем мире, ограничивая их физические перемещения в некоторых странах, а также ограничивая финансовую деятельность компании через международные финансовые организации.

Беннетт заявил, что «иранский осьминог питает терроризм вокруг нас. Наша антитеррористическая деятельность не только на поле битвы, но и направлена ​​на их карманы »

«Мы ведем обширную экономическую кампанию против террористических активистов по всему миру. Всех, кто причиняет нам вред, мы будем их преследовать», - добавил он.

Согласно опубликованным докладам Госдепартамента США по терроризму за 2018 год, Иран остается ведущим в мире государственным спонсором терроризма - сомнительное название, которое он удерживал в течение нескольких лет подряд.

В отчете отмечается, что Иран тратил почти один миллиард долларов в год на поддержку террористических групп, которые «служат его доверенными лицами и распространяют свое пагубное влияние по всему миру».

К таким группам относятся Хезболла в Ливане, ХАМАС и Исламский джихад в секторе Газа. Все трое настроены на уничтожение Израиля и, как доверенные лица Тегерана, действуют в соответствии с его геноцидными намерениями в отношении Израиля.

ХАМАС несколько раз публично благодарил Иран за его поддержку фондов и вооружений.


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