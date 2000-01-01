01.03 11:06 MIGnews.com

Иранский депутат умер от коронавируса

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Согласно некоторых источников иранский депутат Мохаммед Али Рамазани Дастак умер от коронавируса. Он скончался в субботу утром после того, как его поместили в больницу с "гриппом и химическими травмами", полученными во время ирано- иракской войны, сообщают британские СМИ.Считается, что недавно избранный депутат дал положительный результат на смертельный вирус несколькими днями ранее, сообщает The Independent .Эта новость пришла после того, как в субботу в Иране были опровергнуты слухами о том, что коронавирус убил более 200 человек в стране, одной из наиболее пострадавших от этой болезни. Отмечается, большое количество инфицированных среди высокопоставленных чиновников.С тех пор как он объявил о своей первой смерти от коронавируса, Иран боролся за то, чтобы взять под контроль вспышку, закрыв школы, приостановив культурные и спортивные мероприятия и остановив заседания правительства и парламента.В субботу министерство здравоохранения сообщило о девяти новых случаях смерти и 53-процентном скачке числа инфекций за последние 24 часа, в результате чего общее число случаев смерти составило 43, а всего 593 случая.Это было наибольшее число новых случаев за один день, так как Иран объявил о первых двух смертельных случаях 19 февраля в Куме, центре исламских исследований и паломников из-за рубежа.Ссылаясь на неназванные источники в системе здравоохранения Ирана, персидскоязычная служба Би-би-си заявила в пятницу, что по меньшей мере 210 человек погибли в результате вспышки COVID-19. По словам лондонской телекомпании, большинство погибших были в Куме или в столице Тегеране.Страх перед быстрым распространением вируса ощутим на улицах Тегерана, которые были менее многолюдны, чем обычно, и люди, очевидно, остались дома.Движение в столице проходило более свободно, чем обычно, в субботу утром, когда в начале рабочей недели оно обычно душило улицы.Канцелярия губернатора Тегерана объявила о сокращении рабочего времени в попытке снизить вероятность распространения вируса, сообщает государственное телевидение.Магазины и аптеки изо всех сил пытались удовлетворить спрос, поскольку люди запасались отбеливателем, дезинфицирующими салфетками, масками для лица и другими гигиеническими продуктами, а также скоропортящимися продуктами питания.