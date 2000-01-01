Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Иран предложил Турции провести встречу по Идлибу без России | Фото:01.03 10:24   MIGnews.com

Иран предложил Турции провести встречу по Идлибу без России

Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают атаку сил режима Башара Асада на турецких военных в Идлибе, заявила постпред США при ООН Нелли Крафт на экстренном заседании ООН по Сирии.

Дипломат назвала действия дамасского режима «абсолютно противоправными, бессмысленными и варварскими».

«В сложившейся ситуации США, не колеблясь, продолжат поддерживать своего союзника по НАТО, Турцию», - подчеркнула Крафт.

Постпред призвала Россию незамедлительно прекратить полеты боевой авиации в регионе. Представитель США также потребовала от Москвы и дамасского режима отвести свои силы за границы, обозначенные Сочинским соглашением от 2018 года.

Тем временем Иран пытается оттеснить Россию от решения вопросов по Сирии. Как сообщает ИА Анадолу, с соответствующим предложением выступил президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонной беседы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба администрации президента Ирана.

По словам иранского президента, на встрече турецкой, иранской и сирийской сторон возможно будут устранены разногласия по вопросам территориального единства Сирии, уничтожения террористов, обеспечения безопасности мирного населения и скорейшего урегулирования кризиса в Идлибе.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:41
Иран угрожает войной Турции
11:23
Снято подозрение на коронавирус в Гиватайме
11:21
Нетаниягу пообещал суверенитет за несколько недель
11:18
Минздрав: не приближаться к моллу Гиватайм
11:06
Иранский депутат умер от коронавируса
11:02
Нетаниягу: создадим коалицию с дезертирами из Кахоль Лаван
10:48
Молл Гиватайма эвакуирован из-за паники коронавируса
10:39
В дом израильской поп-певицы бросили гранату
10:17
Настоящее значение слова «идиот»
10:09
В Тайбе застрелена молодая женщина
09:52
"Единственный вирус, который знает Нетаниягу - это расизм"
09:32
Турки выпустили 14 крылатых ракет по Идлибу
09:03
Беннетт признался в авиаударах Израиля в Сирии
08:48
"Кахоль Лаван" не отказываются от Объединенного списка
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus