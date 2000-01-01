01.03 10:24 MIGnews.com

Иран предложил Турции провести встречу по Идлибу без России

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Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают атаку сил режима Башара Асада на турецких военных в Идлибе, заявила постпред США при ООН Нелли Крафт на экстренном заседании ООН по Сирии.Дипломат назвала действия дамасского режима «абсолютно противоправными, бессмысленными и варварскими».«В сложившейся ситуации США, не колеблясь, продолжат поддерживать своего союзника по НАТО, Турцию», - подчеркнула Крафт.Постпред призвала Россию незамедлительно прекратить полеты боевой авиации в регионе. Представитель США также потребовала от Москвы и дамасского режима отвести свои силы за границы, обозначенные Сочинским соглашением от 2018 года.Тем временем Иран пытается оттеснить Россию от решения вопросов по Сирии. Как сообщает ИА Анадолу, с соответствующим предложением выступил президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонной беседы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба администрации президента Ирана.По словам иранского президента, на встрече турецкой, иранской и сирийской сторон возможно будут устранены разногласия по вопросам территориального единства Сирии, уничтожения террористов, обеспечения безопасности мирного населения и скорейшего урегулирования кризиса в Идлибе.