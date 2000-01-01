01.03 15:18 MIGnews.com

Конец "Трампомании"

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По оценкам аналитиков, количество упоминаний президента США в российских СМИ снижается. Еще недавно российские государственные СМИ посвящали Трампу обширные материалы.Еще недавно депутаты Государственной Думы пили шампанское и устраивали овации в честь "нашего человека в Белом доме".Еще недавно была атмосфера оптимизма. После многих лет глубоких разногласий между Кремлем и администрацией Обамы в России надеялись, что президент Трамп откроет новую эру в американо-российских отношениях, учитывая его обещания "заключать сделки" с Владимиром Путиным.И вот теперь, после непростого месяца, который сопровождался смешанными сигналами со стороны Белого дома президента Трампа, в Москве появляются все новые признаки того, что все не так просто. И самый показательный факт –это заявление президента США о необходимости увеличения расходов на оборону и оценка договора СНВ-3, как соответствующего только интересам России.