01.01 15:26 MIGnews.com

Конфликт между ХАМАС и Исламским Джихадом

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Внутренний документ ХАМАСа раскрывает его предполагаемую причастность к ликвидации ЦАХАЛом старшего командующего Исламским джихадом Баха Абу аль-Атта в секторе Газа в ноябре и раскрывает продолжающуюся борьбу за власть между различными группировками Газы,- сообщает TPSДокумент, копия которого была получена TPS, был подтвержден как подлинный разведывательной службой Палестинской администрации (ПА) и боевиками «Исламского джихада» в Иудее и Самарии.Документ, озаглавленный «Заявления об отношениях между ХАМАС и Исламским джихадом», был написан вскоре после операции в конце ноября, составлен Департаментом национальных отношений ХАМАСа и отправлен руководителю ХАМАСа в Газе Яхье Синвару.Авторы документа пожаловались Синвару на необычные заявления Абу Фахри Сараджа, члена политического бюро ХАМАСа в секторе Газа, сделанные во время встречи в мечети Газы, посвященной отношениям ХАМАС с исламским джихадом.Чиновники «Исламского джихада» узнали о заявлениях, которые, по их словам, служат доказательством соучастия ХАМАС в убийстве Абу аль-Атты.Сарадж критиковал боевиков «Исламского джихада» за то, что они месяцами стреляли по Израилю, только чтобы успокоить агентов за границей, а именно Иран, что противоречит «национальным интересам» ХАМАСа в секторе Газа.Сарадж также сказал, что ликвидация Абу-аль-Атты и последующего сдержанного ответа ХАМАСа на операцию ЦАХАЛ были запланированы и направлены на то, чтобы преподать Исламскому джихаду урок, потому что он действует как «мошенническая организация» и как его соотнести с «национальным линиями »,Сарадж далее «показал», что Израиль уведомил ХАМАС заранее о своих действиях через Египет, и подчеркнул, что у него нет проблем с ХАМАС или с «Исламским джихадом», но с элементами-изгоями в рамках «Исламского джихада», которые наносят ущерб относительному спокойствию в Газе. границы.В ответ ХАМАС сообщил Израилю, что он не стремится к полному конфликту с ним.В документе говорится, что Сарадж также раскрыл подробности закрытых встреч между ХАМАС и официальными лицами «Исламского джихада» после того, как официальные представители «Исламского джихада» выгнали высокопоставленного чиновника ХАМАС Махмуда аз-Захара из траурной палатки семьи Абу аль-Атта.Авторы документа утверждают, что необычные заявления приводят в замешательство ХАМАС и приводят обвинения в его причастности к убийству Абу аль-Атты, и что Сарадж должен быть лишен возможности участвовать в собраниях и помещен под домашний арест.В документе также говорится, что обвинения против ХАМАСа должны быть отвергнуты, и вместо этого следует указать на ПА и его руководителя разведки Маджеда Фараджа, чтобы устранить любые осложнения в отношениях ХАМАС с исламским джихадом.Высокопоставленный чиновник ПА сказал TPS, что разведка ПА «сняла перчатки» после обвинений ХАМАСа в причастности к убийству, и что в штаб-квартире «Исламского джихада» в секторе Газа имеется надежная информация, которая также содержит доказательства причастности ХАМАС к убийству. и о передаче информации от ХАМАС, которая привела к убийству Абу аль-Атты.Источник не уточнил, кому эта информация должна была быть передана из ХАМАСа.Источники в «Исламском джихаде» говорят, что документ является подлинным и что он побудил Хамас обвинить ПА в публикации видео. Источники полагают, что документ указывает на неловкость Хамаса и его намерение нанести вред Фараджу, используя этот инцидент против него.Отметим, что другой источник, близкий к ХАМАС, рассказал TPS, что документ является выдумкой.