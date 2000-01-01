01.01 13:45 MIGnews.com

Лига арабских государств против "вмешательства в Ливию"

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Во вторник Лига арабских государств призвала к усилиям по «предотвращению иностранного вмешательства» в Ливию после военных и морских соглашений, подписанных Турцией с признанным ООН правительством в Триполи.Постоянные представители панарабской организации на совещании в своей штаб-квартире в Каире, запрошенном Египтом, приняли резолюцию, в которой подчеркивается необходимость предотвращения вмешательства, которое может способствовать прибытие иностранных экстремистов в Ливию ".Они также выразили "серьезную обеспокоенность в связи с военной эскалацией, которая еще более усугубляет ситуацию в Ливии и угрожает безопасности и стабильности соседних стран и всего региона".В понедельник посол ООН в Ливии Гасан Саламе заявил, что соглашения, подписанные Турцией и правительством Триполи, представляют собой «эскалацию» конфликта, охватившего североафриканскую страну.Ливия погрязла в конфликте после того, как во время восстания, поддержанного НАТО в 2011 году, был свергнут и убит диктатор Моамер Каддафи, в то время как соперничающие администрации на востоке и западе боролись за власть.В ноябре Анкара подписала соглашение о сотрудничестве в области безопасности и военного сотрудничества, а также подписала соглашение о морской юрисдикции с правительством национального согласия (GNA), расположенным в столице.Кроме того, Турция готовится провести голосование в парламенте по вопросу развертывания войск в поддержку ГНА, которая сражается с силами восточного военного лидера Халифы Хафтара, которого поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия.Отметим, что Египет в письме, направленном в Организацию Объединенных Наций на прошлой неделе, заявил, что считает соглашения между Анкарой и Триполи «недействительными и не имеют юридической силы», добавив, что участие иностранных военных в Ливии является нарушением эмбарго ООН на оружие, вступившего в силу после восстания.