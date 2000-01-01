01.01 12:27 MIGnews.com

Иран и Россия активизируют сотрудничество на Ближнем Востоке

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Напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном продолжает расти после американских авиаударов по проиранской милиции в Ираке. Россия поддерживает Иран в ядерном споре с Западом. Министры иностранных дел двух стран встретились в Москве - также для коорднациии сотрудничества на Ближнем Востоке.Россия оказывает Ирану поддержку в противостоянии с Западом, сообщает SRF. В борьбе за господство на Ближнем и Среднем Востоке ось Москва — Тегеран углубляет сотрудничество двух государств в военной сфере. К тому же в Кремле недовольны выходом США из ядерного соглашения с Ираном.Россия оказывает Ирану поддержку в ядерном конфликте с Западом. Министры иностранных дел обоих государств встретились в Москве. В том числе и для того, чтобы обсудить сотрудничество на Среднем и Ближнем Востоке. Оба поддерживают режим Асада в Сирии. К тому же Иран ведёт активную деятельность в Ираке. Там Тегеран поддерживает шиитских ополченцев. Именно по ним США наносят авиаудары.К примеру, в иракской провинции Эль-Каим бомбардировке подверглись пять баз шиитских бригад Хезболлы. По имеющейся информации, были убиты 15 ополченцев. США рассматривают авиаудары на границе Сирии и Ирака как месть за атаку на американскую базу вблизи города Киркук, в результате которой погиб один гражданин США.Отметим, что по имеющейся информации, шиитскую Хезболлу в Ираке поддерживает в том числе и «Бригада Аль-Кудса». Иранское элитное подразделение революционной гвардии главным образом участвует в операциях за рубежом.США нанесли авиаудары за несколько часов до встречи в Москве министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его иранским коллегой Зарифом. Иран и Россия тут же осудили авиаудары.Москва прикрывает спину Тегерану на фоне совместных морских учений. Иран, Россия и Китай несколько дней отрабатывают совместные военные содействие на море. В том числе в Оманском заливе. Наблюдатели видят в этом реакцию на запланированную морскую операцию США в Персидском заливе. Но манёвры — это также демонстрация силы оси Москва — Тегеран в борьбе за господство на Ближнем и Среднем Востоке,-сообщает russian.rt.com/inotv/, с ссылкой на SRF.