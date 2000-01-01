01.01 11:31 MIGnews.com

Оборонный бюджет США на 2020 год: какие планы на Россию?

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Закон об оборонном бюджете США отражает жесткую политику Конгресса по отношению к России, однако выбор приоритетов остается за президентской администрациейПрезидент США Дональд Трамп подписал ночью в пятницу, 20 декабря, закон об оборонном бюджете США на 2020 год (NDAA), который ранее был одобрен в обеих палатах Конгресса при сильной двухпартийной поддержке. Закон, определяющий расходы Министерства обороны и устанавливающий оборонную политику страны на следующий год, получил поддержку 86 сенаторов и 377 членов Палаты представителей. Оборонный бюджет США на 2020 год вырос по сравнению с прошлым годом на 20%, достигнув 738 млрд долларов,- сообщает Голос Америки.Отметим, что NDAA является одним из немногих законопроектов, принимающих статус закона каждый год для обеспечения военной готовности США, он используется законодателями как инструмент для финансирования расходов, не имеющих прямого отношения к обороне. Так, в этом году в качестве приложений прошли такие инициативы, как оплачиваемый 12-недельный родительский отпуск для федеральных служащих, и наложение санкций на российский газопровод «Северный поток-2».Среди ряда оборонных мер, закон о военном бюджете США на 2020 г. Эксперты отмечают увеличенное финансирование для обеспечения европейской безопасности и противостояния потенциальной российской агрессии. Так, предусматривается выделение 734 млн долларов в рамках Европейской оборонной инициативы, продлеваются программы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Так, расходы на цели повышения обороноспособности Украины, включая поставки Киеву летального оружия и усиление береговой охраны, вырастут до 300 млн долларов, еще 125 млн долларов выделяется на укрепление защиты стран Балтии. В рамках усиления безопасности балтийских стран, среди прочего, предусматривается проведение совместных учений и поставки военного снаряжения.Особой строкой в законе выделено дополнительное финансирование в размере 250 млн долларов для «противодействия влиянию Кремля и непрекращающейся дезинформационной операции, проводимой Россией». Запрещается военное сотрудничество США с Россией и признание Вашингтоном аннексии Крыма Российской Федерацией, в документе выражается решительная поддержка приверженности США Североатлантическому альянсу. Также закон требует обновление и расширение стратегии по противодействию «злонамеренному влиянию» России и Китая.«Внешняя политика США находится в замешательстве, является разделенной и не имеет последовательной стратегии, потому что Белый дом одновременно пытается улучшить отношения с Россией, и наказать ее за агрессивное поведение, – считает эксперт Центра анализа европейской политики Дональд Дженсен, напомнив о недавнем визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтон и его закрытую встречу с президентом Трампом."Действия Белого дома в отношении России не соответствуют действиям Конгресса, который занимает более жесткую позицию. Белый дом пытается улучшить отношения с Россией и также противостоит ряду санкций. Это все посылает смешанный сигнал. Я считаю, что правительство США разделено в отношении того, что делать с Россией, и это представляет собой проблему».