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01.01 13:40   MIGnews.com

Опора на "Хизбаллу"

Сирия не доверяет Турции

Посол Сирии в Ливане сказал, что Сирия не доверяет нынешнему руководству Турции, потому, что Анкара служит главным оплотом финансовой и интеллектуальной поддержки террористов, что можно наблюдать сегодня в регионе.

Кризис Сирии служит ареной для оценки знания странами региона, особенно региональными державами, политики и безопасности на Ближнем Востоке и влиянии распространения насилия и беспорядков на безопасность данных государств. По прошествии примерно 6 лет с момента сирийского кризиса можно дать более точную оценку политике стран региона в том числе Турции. До начала волны Исламского пробуждения, которая прокатилась по арабским странам региона в 2011 году, Турция, вооружившись политикой нулевого трения с соседями, смогла нормализовать свое место в регионе Ближнего Востока, а также свои отношения с соседними странами, в частности Сирией. Как следствие в отношениях Турции с соседними странами в том числе Сирией трения были сведены к минимуму.

В настоящий момент, несмотря на относительное изменение поведения Турции в отношении кризиса в Сирии, правительство Анкары по-прежнему выдвигает вопросы которые приводят к продолжению недоверия Дамаска к Анкаре. Одним из этих вопросов в частности являются требования Турции о выводе сил ливанской Хизбаллы из Сирии. В свою очередь глава МИД Сирии Валид аль-Муаллим в отношении присутствия сил Хизбаллы в Сирии сказал, что Хизбалла вопреки прочим вооруженным группировкам которые незаконно перешли турецкую границу и вторглись на территорию Сирии находятся в Сирии на основании официальной просьбы законного правительства Сирии.
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