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Глава БАГАЦа: нет запрета на участие Нетаниягу в выборах 31.12 10:09   MIGnews.com

Глава БАГАЦа: нет запрета на участие Нетаниягу в выборах

БАГАЦ в настоящий момент обсуждает петицию о запрещении Биньямину Нетаниягу формировать правительство из-за того, что ему предъявлены три обвинительных заключения.

В случае, если БАГАЦ примет решение о том, что Нетаниягу правительство формировать не может, это будет означать конец его политической жизни.

В ходе дискуссий в суде президент БАГАЦа Эстер Хайют заявила: “В законе нет положений, запрещающих Нетаниягу участвовать в выборах. Мы не знаем, каковы будут результаты выборов. После этого мяч переходит к президенту. На следующем перекрестке этим должен заниматься президент. Почему мы должны обсуждать это сейчас, не дойдя до следующего перекрестка? Я не слышала ответа на этот вопрос”.

Судья Узи Фегельман отметил: “Был ли прецедент того, что за 70 лет суд вынес предварительное решение до того, как президент государства воспользовался своими полномочиями? - Я думаю, что нет”.

Судья Ханан Мельцер заявил: Есть ясный закон, согласно которому нетаниягу должен сложить с себя министерские обязанности. Это установлено законом.  Если законом установлено, что президент решает обсуждаемую проблему, почему поднимается такой вопрос не ставится в тот момент, когда президент должен воспользоваться своими полномочиями?”

Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт так и не представил своего мнения по данному вопросу - несмотря на то, что БАГАЦ дважды этого потребовал. Мандельблитт сообщил, что “не чувствует” того, что существует легальный базис для того, чтобы он выносил такое мнение.

В случае, если БАГАЦ примет решение о том, что следует обсуждать суть петиции, то состав заседания будет расширен. В этом случае от Мандельблитта снова потребуют предоставить мнение о легитимности подобного требования.

Вчера разбирательство в БАГАЦе прокомментировал сам Нетаниягу.

"Кое-кто пытается втянуть Верховный суд в политическую игру, чтобы клеветать и юридически помешать выдвижению моей кандидатуры на пост премьер-министра", – сказал премьер-министр.

Нетаниягу отметил, что не может представить, чтобы Верховный суд "попал в такую ловушку".

"При демократии решение о том, кто возглавит народ, принимает только народ, и никто иной. Так было всегда, так будет всегда", – резюмировал он.

Президент Израиля Рувен Ривлин выступил на конференции издания Калькалист.

Ривлин фактически поддержал премьер-министра Биньямина Нетаниягу, заявив: “Я думаю, что следует защитить народных избранников от перспективы снятия с должности - вопреки воле народа.. И в ситуации, когда нет причин, по которым против них выдвинуты обвинительные заключения”.




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