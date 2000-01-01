31.10 08:35 MIGnews.com

Правые: ноль шансов на формирование правительства единства

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Телеканал КАН сообщает, что “некоторые лидеры правых” в свете последних событий пришли к выводу, что шансы на формирование правительства единства с Кахоль Лаван равны нулюПричиной являются “новое развитие в делах Нетаниягу” и слухи о том, что юридический советник правительства Авихай Мандельблитт решил выдвинуть против него криминальные обвинения.Высокопоставленный представитель правого блока заявил корреспонденту КАН: “Нет выхода, будут третьи выборы, правый блок развалится”.