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Правые: ноль шансов на формирование правительства единства 31.10 08:35   MIGnews.com

Правые: ноль шансов на формирование правительства единства

Телеканал КАН сообщает, что “некоторые лидеры правых” в свете последних событий пришли к выводу, что шансы на формирование правительства единства с Кахоль Лаван равны нулю

Причиной являются “новое развитие в делах Нетаниягу” и слухи о том, что юридический советник правительства Авихай Мандельблитт решил выдвинуть против него криминальные обвинения.

Высокопоставленный представитель правого блока заявил корреспонденту КАН: “Нет выхода, будут третьи выборы, правый блок развалится”.


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