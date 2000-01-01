Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ганц о формировании правительства: легко не будет | Фото:31.10 07:47   MIGnews.com

Ганц о формировании правительства: легко не будет

Средства массовой информации не всегда точно освящают процесс формирования правительства национального единства, усложняя его еще больше.

Такое мнение выразил председатель партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганц, передает интернет-издание Arutz Sheva.

"Прошла неделя с момента получения мною мандата. Как только появились результаты выборов, я создал переговорную группу по коалиции во главе с доктором Йорамом Турбовицем, которая получила очень четкие инструкции о нашей позиции, красных линиях", - заявил Ганц.

По словам лидера партии, на минувшей неделе он вызвал к себе 14 партийных лидеров, чтобы выслушать их позицию и приступить к переговорам о формировании правительства сразу же после окончания мандатной церемонии в резиденции президента.

"Мои личные встречи совпадают с неустанными усилиями переговорных команд, которые встречались с соответствующими командами в различных фракциях. Да, важно, чтобы все знали, что пробелы – есть, а их преодоление не будет легким", - подчеркнул политик, добавив, что пока не может комментировать ход его личных переговоров. Он также отметил, что картина, которую рисуют СМИ не всегда отвечает действительности.

"Для достижения прогресса существует множество каналов коммуникации. Я буду и дальше держать вас в курсе и верю, что первая неделя – только начало процесса, который в конечном итоге приведет к созданию правительства, которое будет обслуживать всех граждан Израиля", - резюмировал Ганц.

Председатель "Кахоль Лаван" также напомнил, что каждый из 120 депутатов Кнессета несет очень большую личную ответственность перед народом Израиля.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:42
Следствию дали доступ к телефонам соратников Нетаниягу
08:35
Правые: ноль шансов на формирование правительства единства
08:34
Цукерберг против запрета политической рекламы в Facebook
08:13
"Шай Ницан сливает материалы следствия в прессу"
07:10
Турки рассыпались в Тель-Авиве
07:04
"Убийство Нетаниягу": фрейдистская оговорка ведущего  
06:43
В центре Лондона произошла утечка химикатов
04:37
В Таиланде слон решил отдохнуть на крыше автомобиля (видео)
03:31
Грета Тунберг отказалась от престижной награды
02:44
Медики дали обнадеживающий прогноз по здоровью Заворотнюк
01:36
В НВО приняли неожиданное решение по приквелу Игры престолов
00:22
Найдена связь между размером мозга и тягой к алкоголю
23:23
Власти ФРГ усилили борьбу с правым экстремизмом
22:10
Почта Австрии торговала данными о политических предпочтениях
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus