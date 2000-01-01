31.10 07:47 MIGnews.com

Ганц о формировании правительства: легко не будет

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Средства массовой информации не всегда точно освящают процесс формирования правительства национального единства, усложняя его еще больше.Такое мнение выразил председатель партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганц, передает интернет-издание Arutz Sheva."Прошла неделя с момента получения мною мандата. Как только появились результаты выборов, я создал переговорную группу по коалиции во главе с доктором Йорамом Турбовицем, которая получила очень четкие инструкции о нашей позиции, красных линиях", - заявил Ганц.По словам лидера партии, на минувшей неделе он вызвал к себе 14 партийных лидеров, чтобы выслушать их позицию и приступить к переговорам о формировании правительства сразу же после окончания мандатной церемонии в резиденции президента."Мои личные встречи совпадают с неустанными усилиями переговорных команд, которые встречались с соответствующими командами в различных фракциях. Да, важно, чтобы все знали, что пробелы – есть, а их преодоление не будет легким", - подчеркнул политик, добавив, что пока не может комментировать ход его личных переговоров. Он также отметил, что картина, которую рисуют СМИ не всегда отвечает действительности."Для достижения прогресса существует множество каналов коммуникации. Я буду и дальше держать вас в курсе и верю, что первая неделя – только начало процесса, который в конечном итоге приведет к созданию правительства, которое будет обслуживать всех граждан Израиля", - резюмировал Ганц.Председатель "Кахоль Лаван" также напомнил, что каждый из 120 депутатов Кнессета несет очень большую личную ответственность перед народом Израиля.