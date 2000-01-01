01.11 07:12 MIGnews.com

Ганц: страшные выборы могут стать неизбежными

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Лидер "Кахоль Лаван" Бени Ганц предупредил, что третьи "страшные" выборы в Израиле могут быть неизбежными.По данным The Times of Israel, он обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в срыве переговоров о формировании правительства."Мы были втянуты в эти выборы только для того, чтобы Нетаниягу мог принять закон об иммунитете. Этого не было и не будет. Я полон решимости сформировать широкое правительство единства, но я здесь не для того, чтобы заниматься чужой грязной работой", – отметил он.По словам Ганца, из-за нежелания некоторых партийных лидеров, "другие выборы могут быть неизбежными".