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Ганц: страшные выборы могут стать неизбежными | Фото:01.11 07:12   MIGnews.com

Ганц: страшные выборы могут стать неизбежными

Лидер "Кахоль Лаван" Бени Ганц предупредил, что третьи "страшные" выборы в Израиле могут быть неизбежными.

По данным The Times of Israel, он обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в срыве переговоров о формировании правительства.

"Мы были втянуты в эти выборы только для того, чтобы Нетаниягу мог принять закон об иммунитете. Этого не было и не будет. Я полон решимости сформировать широкое правительство единства, но я здесь не для того, чтобы заниматься чужой грязной работой", – отметил он.

По словам Ганца, из-за нежелания некоторых партийных лидеров, "другие выборы могут быть неизбежными".


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