31.10 14:33 MIGnews.com

Кахоль Лаван о ротации премьерства: за Нетаниягу не занимать

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"Кахоль Лаван" продолжает крайне скептично оценивать вероятность создания коалиции, несмотря на завершившиеся недавно переговоры о формировании правительства национального единства с переговорщиками от партии "Ликуд".Переговорные группы для двух крупных партий встретились утром четверга, 31 октября, в Рамат-Гане, сообщает The Jerusalem Post.Высокопоставленный источник в "Кахоль Лаван" заявил, что в партии не доверяют обещанию премьер-министра Биньямина Нетаниягу придерживаться условий соглашения о ротации."Если Нетаниягу будет первым – второго уже не будет. Никто ему не доверяет. Если бы сейчас Биби не возглавлял "Ликуд", у нас уже было бы правительство", - заявил источник издания.В "Кахоль Лаван" также выразили мнение, что Нетаниягу, вероятно, хочет спровоцировать проведение третьих выборов в Кнессет за год.