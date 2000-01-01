31.10 10:24 MIGnews.com

"Шансы коалиции низки из-за нападок и подстрекательства"

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Сановники партии Кахоль Лаван прокомментировали, в интервью 12-му каналу израильского ТВ ход коалиционных переговоров.Высокопоставленный функционер в Кахоль Лаван заявил, что и до начала переговоров шансы были низки, а сейчас они - еще ниже: “Ликуд погряз в организации нападок и подстрекательстве в Петах-Тикве, он не в состоянии сформировать правительство единства”.Со своей стороны, в Ликуде во всем винят Кахоль Лаван,и, конкретно, трех его лидеров - Габи Ашкенази, Моше Яалона и Яира Лапида. Сановник Ликуда заявил: “Тот человек, который с нами встречается (Ганц) - не тот человек, который принимает решения”.