31.05 07:16 MIGnews.com

Правый блок получит 72 мандата, Авода не пройдет в Кнессет

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Газета Маарив опубликовала опрос общественного мнения , в котором израильтянам задали вопрос о том, за кого бы они проголосовали, если бы выборы прошли сегодня.По данным опроса, Ликуд получит на выборах 37 мандатов - на два больше, чем в 21-м Кнессете. Кахоль Лаван теряет два места в Кнессете и получает 33 мандата. В случае, если к Ликуду присоединяется Аелет Шакед партия может рассчитывать на 41 манндат.Больше всех в результате выборов усилится наш Дом - Израиль - партия поднимется с нынешних 5 до 9 мест в Кнессете ( в том сценарии, когда к Ликуду не присоединится Аелет Шакед).Яадут А-Тора сохранят свои позиции и получает 8 мандатов. ШАС теряет один мандат и получает семь. Союз правых партий получает еще один мандат и семь мест в Кнессете.Партия Мерец Тамар Зандберг усиливается и получает шесть депутатских мандатов в Кнессете. Ха Ямин Ха Хадаш, в случае, если в этом списке вместе пойдут Нафтали Беннет и Аелет Шакед, получает пять мест в Кнессете.Хадаш-Таал теряют мандат и могут рассчитывать только на пять депутатских мест. Другой арабский блок, Раам-Балад теряет два мандата и едва проходит в Кнессет с четырьмя.Правый блок значительно усиливается , и в общей сложности, может рассчитывать на 72 мандата. Левый блок ослабеет и получит 48 мандатов. Главной причиной этого станет крах Аводы, которая получит на выборах 1,9% голосов и не сможет преодолеть избирательный барьер.Партия Зеут Моше Фейглина также не пройдет в Кнессет и получит только 1,6% голосов.В свете острой конфронтации между Нетаниягу и Либерман авторы опроса указывают на то, Ликуд сможет сформировать коалицию из 63 депутатов без Либермана. Либерман в опросе получает два дополнительных места за счет Ликуда и два - за счет Кахоль Лаван. Ликуд получает новые мандаты за счет Кулану и теряет один мандат в пользу Ха Ямин Ха Хадаш. Авода теряет избирателей, которые уходят к Мерец и Кахоль Лаван.Опрос также продемонстрировал, что большинство избирателей (65%) недовольно роспуском Кнессета через полтора месяца после выборов. Больше всех недовольны избиратели Ликуда - 82%. 46% опрошенных верят, что Израиль снова идет на выборы из-за Либермана, 35% - из-за Нетаниягу и 12% - из-за харедим.