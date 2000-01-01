31.01 09:01 MIGnews.com

Опрос: "Кахоль Лаван" серьезно опережает "Ликуд"

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Новый опрос, проведенный для Радио 103FM, показывает, что политическая картина в Израиле не изменилась, несмотря на ряд важнейших событий от "сделки века" до освобождения Наамы Иссахар.Согласно опросу, проведенному Институтом Маагара Мохота во главе с профессором Ицхаком Кацем, ни один из блоков не набирает 61 место, а партия "НДИ" Авигдора Либермана остается балансом сил.По данным опроса, правый блок с харедим возьмет 56 мест. Левые и арабы - 57 . Согласно результатам, Либерман выигрывает 7 мест и имеет право определять личность следующего премьер-министра.В этом опросе "Кахоль Лаван" получают значительное преимущество над "Ликудом": 34 места у партии Бенни Ганца и Яир Лапида по сравнению с 31 у правящей партии.Объединенный арабский список - третья по величине партия, она набирает 14 мест, за ней следуют Авода-Гешер-Мерец, "Ямина" и ШАС с 9 местами. "НДИ" и "Яадут а-Тора" каждый - по 7.Партия Итамара Бен Гвира, "Оцма ле-Исраэль", набирает около полутора процентов голосов, равных 2 местам и намного ниже избирательного порога.Также, респондентов спросили по поводу аннексии долины реки Иордан. 55% поддержали немедленную аннексию Иорданской долины и общин в Иудее и Самарии. Остальные, 45%, выступили против.