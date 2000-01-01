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Арабский депутат: Ганц останется без поддержки | Фото:31.01 22:12   MIGnews.com

Арабский депутат: Ганц останется без поддержки

"Объединенный Арабский Список" не встанет на сторону "Кахоль Лаван" из-за поддержки лидером партии Бенни Ганцем мирного плана США по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Такое заявление в пятницу, 31 января, сделал член Кнессета Юсеф Джабарин в комментарии 12 каналу.

"Мы не будем поддерживать Ганца в формировании правительства, потому что он поддерживает так называемую сделку века", – сказал Джабарин.

По его словам, "сделка века" президента США Дональда Трампа "игнорирует законные права палестинцев".

Отметим, что согласно плану, признается право Израиля на аннексию долины реки Иордан, а также поселений на Западном берегу.


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