31.01 22:12 MIGnews.com
Арабский депутат: Ганц останется без поддержки
"Объединенный Арабский Список" не встанет на сторону "Кахоль Лаван" из-за поддержки лидером партии Бенни Ганцем мирного плана США по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Такое заявление в пятницу, 31 января, сделал член Кнессета Юсеф Джабарин в комментарии 12 каналу.
"Мы не будем поддерживать Ганца в формировании правительства, потому что он поддерживает так называемую сделку века", – сказал Джабарин.
По его словам, "сделка века" президента США Дональда Трампа "игнорирует законные права палестинцев".
Отметим, что согласно плану, признается право Израиля на аннексию долины реки Иордан, а также поселений на Западном берегу.
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