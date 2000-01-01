30.12 20:43 MIGnews.com

Нетаниягу: только люди решают, кто будет править

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Вечером, 30 декабря, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что только израильтяне будут решать, кому достанется право формировать правительство.Таким образом он продолжил свою кампанию против возможного решения Верховного суда во вторник запретить ему это делать из-за уголовных обвинений, передает The Times of Israel."Кое-кто пытается втянуть Верховный суд в политическую игру, чтобы клеветать и юридически помешать выдвижению моей кандидатуры на пост премьер-министра", – сказал премьер-министр.Нетаниягу отметил, что не может представить, чтобы Верховный суд "попал в такую ловушку"."При демократии решение о том, кто возглавит народ, принимает только народ, и никто иной. Так было всегда, так будет всегда", – резюмировал он.