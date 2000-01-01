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`Я принесу мир с арабами, Ганц и Лапид не принесут ничего` 30.12 13:32   MIGnews.com

"Я принесу мир с арабами, Ганц и Лапид не принесут ничего"

Выступая перед своими сторонниками вечером 29 декабря лидер Ликуда Биньямин Нетаниягу обрушился с жесточайшей критикой на партию Кахоль Лаван.

Нетаниягу обвинил прессу в том, что та не рассказывает о достижениях десятилетнего правления Ликуда. Он сказал: “Спрашивают, почему нас так поддерживают в Сдероте. Пресса просто отрезана от действительности. Смотрите что случилось в Сдероте. Население там удвоилось. Мы не можем удовлетворить спрос на квартиры тех, кто хочет жить в Сдероте. Мы принесем мир с арабскими странами. Мы добьемся американского признания нашего суверенитета в Иудее и Самарии. Мы еще больше снизим налоги для малого бизнеса”.

Далее Нетаниягу сказал: "Что есть Ганцу и Лапиду предложить взамен? - Ничего, ноль. Есть только одна вещь, которая объединяет эти три странные партии - слоган “Только не Биби”. Они путаются с телесуфлером и бубнят дни напролет “Неприкосновенность, неприкосновенность, неприкосновенность”. Я оглашу свое решение в течение двух дней, но я хочу чтобы было совершенно ясно - неприкосновенность является краеугольным камнем демократии. Я прошу только одной неприкосновенности - неприкосновенности от пропаганды Ганца, Лапида и их друзей. У меня нет на это время. Я должен работать для моей страны”


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