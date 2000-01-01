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Леви-Абекасис против союза с `Мерец` | Фото:30.12 10:32   MIGnews.com

Леви-Абекасис против союза с "Мерец"

Лидер "Гешер" Орли Леви-Абекасис выступила против союза между партиями "Авода" и "Мерец".

Соответствующее заявление она сделала в интервью "12 каналу".

"Когда вы говорите об альянсах, дискурс отклоняется от основной проблемы, которая заключается в том, что мы предлагаем избирателю и что хотим изменить", – сказала она.

Леви-Абекасис опасается, что из-за объединения с "Мерец" партия может потерять много избирателей, которые голосуют за альянс между "Авода" и "Гешер".

"Третьи выборы – это возможность исправить ситуацию, но альянс между "Аводой" и "Мерец" сократит количество мест. Когда каждая из партий работает отдельно, она обладает большей избирательной властью. Неразумно баллотироваться вместе, потому что мы потеряем умеренных избирателей, для которых "Мерец" – это психологическая граница, которую трудно пересечь", – пояснила она.


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