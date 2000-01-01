30.12 10:32 MIGnews.com

Леви-Абекасис против союза с "Мерец"

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Лидер "Гешер" Орли Леви-Абекасис выступила против союза между партиями "Авода" и "Мерец".Соответствующее заявление она сделала в интервью "12 каналу"."Когда вы говорите об альянсах, дискурс отклоняется от основной проблемы, которая заключается в том, что мы предлагаем избирателю и что хотим изменить", – сказала она.Леви-Абекасис опасается, что из-за объединения с "Мерец" партия может потерять много избирателей, которые голосуют за альянс между "Авода" и "Гешер"."Третьи выборы – это возможность исправить ситуацию, но альянс между "Аводой" и "Мерец" сократит количество мест. Когда каждая из партий работает отдельно, она обладает большей избирательной властью. Неразумно баллотироваться вместе, потому что мы потеряем умеренных избирателей, для которых "Мерец" – это психологическая граница, которую трудно пересечь", – пояснила она.