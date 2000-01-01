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Регев: это Уда и Тиби психопаты | Фото:30.11 21:37   MIGnews.com

Регев: это Уда и Тиби психопаты

Министр культуры и спорта Мири Регев отреагировала на заявление лидера "Объединенного Арабского Списка" Аймана Уда по поводу того, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу – "психопат".

Пост гнева она обрнародовала на своей странице в Facebook.

"Единственные психопаты, которые ставят под угрозу государство Израиль, поощряют террористов и никогда не упускают возможности восхвалять и прославлять исламских мучеников, – это Айман Уда и Ахмад Тиби", – возмутилася она.

По словам Регев, ее шокирует, что лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц, Боги и Ашкенази до сих пор этого не осознали. "Но еще не поздно", – добавила она.


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