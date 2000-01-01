30.11 20:44 MIGnews.com

Саар: я не заберу слова обратно

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Вечером, 30 ноября, Гидеон Саар объявил, что не сожалеет о своих призывах к праймериз.Об этом сообщает The Jerusalem Post."Нет сожалений. Я не призывал премьер-министра уйти, я призывал к конкуренции. Поскольку премьер-министр хотел форсировать праймериз в начале октября, еще более правильно делать их, по крайней мере, сейчас. Это последний момент, когда мы можем их провести", – сказал он.По словам Саара, его пытаются унизить, кто-то угрожает, однако нападки предназначены для того, чтобы "напугать членов "Ликуда"."Обращаясь к членам Ликуда, я получаю огромную поддержку, тысячи положительных замечаний. В обществе есть правое большинство, в Кнессете есть правое большинство, но оно не может сформировать правительство. В любом случае, я поддержу любой план правительства единства, чтобы избежать безумия третьих выборов. Если мы пойдем на третьи выборы с Нетаниягу во главе, мы рискуем стать левым правительством. Это политическая реальность: Нетаниягу не сможет создать правительство даже в третий или четвертый раз", – добавил он.