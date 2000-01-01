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Замир: Ганц должен стать премьером на первые два года | Фото:30.11 16:01   MIGnews.com

Замир: Ганц должен стать премьером на первые два года

В случае формирования правительства единства лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц должен занимать должность премьер-министра первые два года.

Такое заявление в субботу, 30 ноября, сделал член партии Асаф Замир в Петах-Тикве, передает Walla.

"Следует рассмотреть теоретический план на три или четыре месяца, чтобы не допустить дальнейших выборов, если это был кто-то другой – кроме Биньямина Нетаниягу", – отметил Замир.

Ранее члены "Ликуд" на переговорах с "Кахоль Лаван" предложили, чтобы Нетаниягу первым занимал пост премьер-министра в течение полугода, после чего эта должность перешла бы к лидеру "Кахоль Лаван".

Бывший министр юстиции Аелет Шакед заявила, что это предложение является "очень даже справедливым".


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